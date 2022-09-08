Rekordwert: EZB erhöht den Leitzins auf 1,25 Prozent

Nach ihrer Sitzung im Juli hat die EZB ihre Nullzins-Politik mit einem Zinsschritt in Höhe von 0,5 Prozent beendet und den nächsten Schritt ebenfalls mit 0,5 Punkten angekündigt, mit dem Ziel, die Inflation nach eigener Prognose bis 2024 auf 2,3 Prozent zu senken. Das Tempo der Inflationsrate hat offenbar zu der unerwarteten Höhe des Zinsschrittes geführt. Aufgrund der steigenden Energie- und Lebensmittelkosten rechnen Experten allerdings mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Inflationsrate. Die EZB hat ihre Inflationsprognose über 6,8 Prozent im Frühjahr inzwischen auf 8,1 Prozent korrigiert.