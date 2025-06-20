Rekordverkauf der Los Angeles Lakers: Mark Walter kauft Team für 10 Milliarden US-Dollar

Die Transaktion übertrifft alle bisherigen Verkäufe von Sportteams deutlich. Zum Vergleich: Die Boston Celtics wurden im März 2025 für 6,1 Milliarden Dollar verkauft, die Washington Commanders (NFL) 2023 für 6,05 Milliarden Dollar. Der Wert der Lakers spiegelt nicht nur die sportliche Erfolgsbilanz des Teams wider – elf Meisterschaften seit 1979 –, sondern auch die globale Markenstärke. Die Lakers gehören zu den bekanntesten Franchises der Welt, mit einer Fangemeinde, die weit über die USA hinausreicht.