Rekord-Inflation in der Euro-Zone: EZB-Rat schließt Zinswende für 2022 nicht mehr aus

Da die derzeitigen Zahlen die von der EZB angestrebte mittelfristige Inflationsrate von etwa zwei Prozent deutlich übertreffen, fordern Experten eine Abkehr von der bisherigen Preispolitik. »Die unerwartet hohe Teuerungsrate ist ein Nackenschlag für die EZB. Sie sollte die massiv gestiegenen Inflationsrisiken endlich anerkennen und geldpolitisch den Fuß vom Gas nehmen«, wird etwa Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, in verschiedenen Medien zitiert. Konkret empfehlen zahlreiche Ökonomen einen Anstieg der Zinsen. Zuvor hatte die US-Notenbank Fed eine solche Zinswende angekündigt. Anlässlich der Inflation fand am 3. Februar ein Treffen des EZB-Rats statt. Das Ergebnis: Zwar bleibt die EZB zunächst bei ihrem Kurs, doch ihre Präsidentin, Christine Lagarde, schließt eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr aus.