Rekord bei Auktion von Macallan-Whisky bleibt aus

Er gilt als der teuerste Whisky der Welt: Bereits 2019 ist eine Flasche Macallan-Whisky für 1,5 Millionen Pfund (rund 1,7 Millionen Euro) versteigert worden. Jetzt sollte diese Marke geknackt werden: 311 Liter des Destillates der exklusiven schottischen Traditionsmarke wurden in eine 1,80 Meter hohe Magnumflasche gefüllt und mit dem Namen »The Intrepid« (der Unerschrockene) zur Auktion angeboten. Zwar stand damit die 444-fache Menge Scotch zum Verkauf, der Rekord blieb jedoch aus. Ein anonymer Bieter zahlte laut dem Online-Portal des Magazins »Stern« 1,3 Millionen Euro.