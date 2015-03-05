Prominenz der Wirtschaft trifft sich zur Deutschen Anlegermesse

Podium 2014: Verleger Julien Backhaus u.a. mit Wolfgang Grupp und Prof. Dr. Thorsten Polleit
Am 27. und 28. März trifft sich in Frankfurt wie jedes Jahr die Elite aus Finanzen und Wirtschaft. Auf der Deutschen Anlegermesse kommen Fragen der Anleger und Antworten der Experten zusammen. In zahlreichen Workshops, Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Einzelgesprächen werden aktuelle Themen behandelt: Hat der Euro eine Zukunft? Ist der Anleger im Zinsloch verloren? Wird die Inflation steigen oder weiter fallen? Sind Sachwerte eine passende Alternative für Privatanleger?
Auch die Jugend wird bei dem Jahresevent nicht zu kurz kommen. Beim Forum „Finanzen für junge Erwachsene“, das vom Onlinesender Wirtschaft TV und dem Sachwert Magazin präsentiert wird, werden den meist Schülern Einblicke in die Themen Geldanlage, Börse, Unternehmen und Erfolg gegeben. Sprechen werden hochkarätige Experten und Prominente: TV-Moderator
erklärt die Wall Street aus seiner Zeit in New York. Immobilien-Millionär
rechnet vor, wie er mit 27 finanziell frei werden konnte und
wie es eigentlich jeder nachmachen kann.
, der mit 16 seine erste Firma gründete, wurde von den Medien damals als jüngster Unternehmer Deutschlands geführt. Und das Gründer-Team von
erklärt, wie sie als Abiturienten das erfolgreichste Börsenspiel in Deutschland gegründet haben. „Ich bin froh, dass wir dieses Forum mit unseren Experten und Know-how unterstützen können. Wirtschafts- und Finanzbildung ist ein großer weißer Fleck auf der Bildungslandkarte in Deutschland. Ich habe mein Medienunternehmen selbst als 18-jähriger gegründet. Deutschland fordert Gründetkultur – fördert sie bildungstechnisch aber fast gar nicht“, sagt Verleger Julien Backhaus. Daher sei es sehr zu begrüßen, dass sich die Deutsche Anlegermesse dafür einsetze.
Freikarten und mehr Informationen gibt’s auf www.deutsche-anlegermesse.de