Prominenz der Wirtschaft trifft sich zur Deutschen Anlegermesse

erklärt, wie sie als Abiturienten das erfolgreichste Börsenspiel in Deutschland gegründet haben. „Ich bin froh, dass wir dieses Forum mit unseren Experten und Know-how unterstützen können. Wirtschafts- und Finanzbildung ist ein großer weißer Fleck auf der Bildungslandkarte in Deutschland. Ich habe mein Medienunternehmen selbst als 18-jähriger gegründet. Deutschland fordert Gründetkultur – fördert sie bildungstechnisch aber fast gar nicht“, sagt Verleger Julien Backhaus. Daher sei es sehr zu begrüßen, dass sich die Deutsche Anlegermesse dafür einsetze.