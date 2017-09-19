PROJECT Life Stiftung spendet 10.000 Euro für Kinder- und Jugendförderung in Bamberg

»Sportsgeist verbindet unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter, Nationen, Konfessionen und soziale Schichten. Das Projekt BasKIDhall unterstützt Bamberger Kinder und Jugendliche nicht nur mit einem attraktiven Sportangebot, sondern auch durch medienpädagogi-sche Film- und Theaterprojekte. So können Kinder schon früh Aspekte wie Fairplay, Respekt und Teamgeist lernen – Werte, die auch wir als Unternehmensgruppe täglich leben und über unsere vor 10 Jahren ins Leben gerufene PROJECT Life Stiftung aktiv fördern«, so Wolfgang Dippold, Vorstand des 1995 in Bamberg gegrün-deten Kapitalanlage- und Immobilienentwicklungsspezialisten PROJECT. Aktuell entwickelt das Unternehmen über 80 Immobilien mit Schwerpunkt Wohnen in deutschen Metropolregionen sowie in Wien mit einem Gesamtverkaufsvolumen von über zwei Milliarden Euro. Seit Gründung der PROJECT Life Stiftung im Jahr 2007 wurden in Deutschland 75 förderungswürdige Projekte und Initiativen an den Orten der Bautätigkeit von PROJECT in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg und München unterstützt – darunter mit »BasKIDhall« nun erstmalig auch ein soziales Projekt in Bamberg.