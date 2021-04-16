Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute: Die Pandemie verzögert den Aufschwung

Die Erwerbstätigkeit soll im Jahresdurchschnitt von 2021 um 26.000 Personen ansteigen, im kommenden Jahr um 539.000 Personen. Das Vorkrisenniveau soll bereits im ersten Halbjahr 2022 erreicht werden. Für die öffentlichen Haushalte sei in diesem Jahr ein Defizit von 159 Milliarden Euro zu erwarten. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt wird aber ein Rückgang des gesamtstaatlichen Budgetdefizits von 4,5 Prozent im Jahr 2021 auf 1,6 Prozent im Jahr 2022 erwartet. Das Produktionspotenzial sehen die Institute in den Jahren 2020 bis 2024 durchschnittlich rund 1,1 Prozent unter dem Niveau, das vor der Corona-Krise geschätzt wurde.