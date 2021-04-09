Profit in der Pandemie: Fast 500 Milliardäre mehr seit letztem Jahr

84 Prozent dieser neuen Milliardäre haben sich ihr Vermögen als Unternehmer und Unternehmerinnen selbst aufgebaut, statt es lediglich zu erben. Im Vergleich dazu haben 72 Prozent aller Milliardäre auf der Liste ihr Vermögen geerbt. Auch sind die neu Dazugestoßenen mit einem Durchschnitt von 54 Jahren fast zehn Jahre jünger als das Durchschnittsalter aller gelisteten Milliardäre.