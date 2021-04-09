Profit in der Pandemie: Fast 500 Milliardäre mehr seit letztem Jahr

Seit dem 18. März 2020 sind 493 Menschen zu der Forbes World’s Billionaires List hinzugefügt worden, berichtete die Zeitschrift am Dienstag. Einen größeren Zuwachs an Milliardären hat es noch nie gegeben. Der Anstieg von 2.095 auf 2.755 Milliardäre innerhalb eines Jahres bricht den zuletzt 2015 aufgestellten Rekord von einem Zuwachs von 290 Milliardären in einem Jahr fast um das doppelte.
84 Prozent dieser neuen Milliardäre haben sich ihr Vermögen als Unternehmer und Unternehmerinnen selbst aufgebaut, statt es lediglich zu erben. Im Vergleich dazu haben 72 Prozent aller Milliardäre auf der Liste ihr Vermögen geerbt. Auch sind die neu Dazugestoßenen mit einem Durchschnitt von 54 Jahren fast zehn Jahre jünger als das Durchschnittsalter aller gelisteten Milliardäre.
205 der neuen Milliardäre kommen aus China, unter ihnen Chen Zhiping, CEO vom Vaporationsgeräte-Hersteller Smoore International, und Kate Wang, CEO des Vaping-Unternehmens RLX Technology. 98 der neuen Milliardäre kommen aus den USA, darunter Kim Kardashian West, Tyler Perry und Apple-CEO Tim Cook. Den dritten Platz belegt Deutschland mit 26 neuen Milliardären, gefolgt von Canada und Indien mit je 19. Insgesamt kommen die neuen Milliardäre aus 36 Ländern.
Mit 18 Jahren ist dm-Erbe Kevin David Lehmann die jüngste Ergänzung auf der Liste und der jüngste Superreiche der Welt. Der jüngste Selfmade-Milliardär ist Austin Russell mit 26 Jahren, dessen Start-up „Luminar“ Sensoren herstellt, mithilfe derer selbstfahrende Autos ihre Umgebung in 3D wahrnehmen können.