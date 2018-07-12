Positive Analyse für Crowdinvesting-Angebot bei Moneywell.de

Nürnberg/Hamburg 11. Juli 2018. Das renommierte Analysehaus Dextro Analyse hat das Nachrangdarlehen „Logistikzins Nr. 02“ positiv bewertet. Das Angebot investiert in den Kauf, die Vermietung und den Verkauf von Seefrachtcontainern und Wechselkoffern. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren und bietet einen Zins von 6 Prozent pro Jahr an, der vierteljährlich anteilig ausgezahlt wird. Dextro Analyse kommt zu dem Fazit, die Rendite sei angemessen, vor allem wegen der Investitionsstrategie und des positiven Track Records des Anbieters Solvium Capital.