Ein echter Picasso für 100 Euro: Sensations-Verlosung zugunsten der Alzheimer-Forschung

Ein für die Kunst- und Sammlerwelt sensationeller Schritt: Für nur 100 Euro pro Los kann jeder an einer Verlosung teilnehmen, bei der ein echtes Picasso-Gemälde verlost wird — mit einem geschätzten Wert von über eine Million Euro.
Das Bild trägt den Titel Tête de Femme (»Frauenkopf«) und stammt aus dem Jahr 1941. Geschaffen in der Technik Gouache auf Papier, zeigt es ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar — einst Muse und Lebensgefährtin Picassos.
Verlost wird das Werk am 14. April 2026 im traditionsreichen Auktionshaus Christie’s in Paris; die Ziehung wird online übertragen. Insgesamt werden 120.000 Lose verkauft — jedes mit gleichen Gewinnchancen.
Die Aktion dient einem guten Zweck: Der komplette Erlös der Lose geht an eine Stiftung für Alzheimer-Forschung — eine Botschaft jenseits von Luxus und Spekulation: Kunst als Beitrag für Forschung und soziale Verantwortung.
SK
Beitragsbild: IMAGO / Bestimage