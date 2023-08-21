Philip Lane: Keine schwere Rezession erwartet

Die Wirtschaft in der Eurozone werde auf Wachstumskurs bleiben und eine schwere Rezession sei unwahrscheinlich: Das sagte der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane laut eines Berichts auf der Onlineplattform des »Handelsblatt«. Die aktuelle Geldpolitik bringe mit sich, dass die hohen Zinsen eine Verringerung der Nachfrage auslösten, aber zu einer Rezession werde das nicht führen, sagte er in einem Podcast der EZB. Derzeit sei die Wirtschaft nach der Coronapandemie in einer Erholungsphase. Außerdem seien die gesunkenen Energiepreise noch nicht beim Endverbraucher angekommen, sagt er.