Paris Jackson: Rechtsstreit um das Erbe von Michael Jackson

Die Tochter des verstorbenen Popstars, Paris Jackson, erlitt im laufenden Verfahren gegen die Nachlassverwalter ihres Vaters einen erheblichen Rückschlag: Ein Gericht in Kalifornien wies einen Großteil ihrer Klage ab und ordnete an, dass sie womöglich für die Anwaltskosten der Gegenseite aufkommen muss.