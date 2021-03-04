Oprah ist die große Börsen-Gewinnerin

Was Oprah vormacht, macht der Rest der Welt nach. So üben sich immer mehr Prominente zunehmend als Investoren und auch unter nicht-prominenten Investoren sind Oprahs Investment-Tipps gefragt. Investment-Webseiten wie Motley Fool und die Technologie-Börse Nasdaq haben bereits Listen mit Oprahs besten Tipps zum Tätigen von Investitionen veröffentlicht. Dort begegnet man Weisheiten wie „investiere nur in das, was du kennst und verstehst“, „halte Aktien lange“ und „diversifiziere“. In ihrer Autobiografie schreibt Oprah dazu: „Ich denke immer noch zweimal nach, bevor ich etwas kaufe.“ Ihre eigene Produktionsfirma hingegen hält die bedachte Investorin von der Börse fern. „Ich habe gern die Kontrolle über mein Schicksal“, erläutert sie diese Entscheidung 2019 in einem Fernsehinterview mit Scott Wapner auf CNBC.