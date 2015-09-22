Oliver Kahn: Große Erfolge erreicht man nur mit einer starken Mannschaft.

Oliver Kahn: Trotz meiner zahlreichen Projekte und Aufgaben nehme ich mir bewusst Zeit für die Stiftungsarbeit. Die Stiftung ist eine Herzensangelegenheit, die ich sehr ernst nehme, denn wir haben eine klare Vision: Wir wollen weltweit Bildungszentren Safe-Hubs) errichten, in denen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit der Kraft des Fußballs nachhaltig gefördert werden. So eine Vision lässt sich nicht mal eben nebenher verwirklichen, sondern fordert ein hohes Maß an persönlichem Engagement. In diesem Jahr haben wir viel erreicht: Wir haben in Kapstadt mit dem Bau eines zweiten Bildungszentrums begonnen, inzwischen ist der Fußballplatz fertiggestellt und unser „Go for it!“-Coaching-Programm läuft erfolgreich an.