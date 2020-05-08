Olaf Scholz fehlen 100 Milliarden Euro

Die Auswirkungen der Krise könnten so heftig sein, dass noch 2021 bis zu 50 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden dürften, als ursprünglich projiziert. Das würde auch die Planung in Frage stellen, 2021 die Schuldenbremse wieder anzuziehen. Sie wurde mit einer Notfalloption für dieses Jahr außer Kraft gesetzt. Jens Boysen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW) meint, gemäß Schuldenbremse müsste der Bund dann eigentlich jährlich 20 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten abzahlen.