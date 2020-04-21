Öl-Futures zeitweise mit negativen Preisen

Wirklich wertlos ist das Öl aber noch nicht geworden und niemand darf darauf hoffen, bald vom örtlichen Tankwart für seinen Besuch bezahlt zu werden. Derzeit liegen die Preise je nach Sorte um 20 Dollar pro Barrel, ohne Kaufkraftbereinigung war er zuletzt 2003 so niedrig. Allerdings drohen bald Stilllegungen von besonders kostenaufwändigen Förderanlagen. Verfahren der Öl- und Gasförderung, wie die Nutzung von Ölsanden, -schiefern oder das Fracking dürften wohl als erste betroffen sein.