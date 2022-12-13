Ökostrom-Branche leidet unter Investitionsstau

Nach Angaben von Vorstand Michael Möller ist die VR Bank Nord in Projekte mit einem Volumen von 400 bis 500 Millionen Euro involviert. Bei mindestens der Hälfte werde derzeit aber die »Stop-Taste« gedrückt. Wichtigste Prämissen seien Planungssicherheit und auskömmliche Parameter für eine solide Wirtschaftlichkeit. Beides sei durch das aktuelle Gesetz gefährdet. Er sprach von einer »Vollbremsung für die erneuerbaren Energien«. Gefährdet ist nach Darstellung von Ove Petersen, dem Mitbegründer von GP Joule, auch der Zubau von Solaranlagen. Der Geschäftsführer von BioEnergie Gettorf, Martin Lass, rechnet damit, dass aufgrund der Pläne in der Biogasbranche flexible Speicherkraftwerke vom Stromnetz gehen werden. Der durch die Pläne der Regierung entstandene Vertrauensverlust werde die Energiewende um Jahre zurückwerfen.