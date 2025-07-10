Nvidia: Börsenwert beträgt 4 Billionen US-Dollar

Der Chipriese Nvidia hat einen historischen Meilenstein erreicht: Als erstes Unternehmen weltweit knackte der auf KI-Hardware spezialisierte Konzern die Marke von vier Billionen US-Dollar Börsenwert. Nvidia ist inzwischen mehr als doppelt so viel wert wie alle 40 DAX-Unternehmen zusammen. Die Aktie stieg im US-Handel zeitweise um bis zu 2,8 Prozent auf 164,42 US-Dollar und festigte damit ihre dominierende Position am Finanzmarkt.
Nvidias Chip-Systeme gelten als Rückgrat der globalen KI-Revolution. Tech-Giganten wie Google, Meta (Facebook) und OpenAI nutzen die Hochleistungsprozessoren, um KI-Modelle wie ChatGPT zu trainieren. Laut der Investmentbank Jefferies hält Nvidia einen Marktanteil von über 80 Prozent im lukrativen KI-Chip-Segment – eine Schlüsselstellung, die das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht hat, wie es in einem Bericht auf der Onlineplattform der Tagesschau heißt.
Mit dem Rekordwert festigt Nvidia seine Spitzenposition vor den Tech-Riesen Microsoft (3,75 Billionen US-Dollar) und Apple (3,1 Billionen US-Dollar). Während Microsoft mit einem neuen Allzeithoch von knapp 507 US-Dollar pro Aktie glänzt, hat Nvidia in den vergangenen Jahren eine beispiellose Rally hingelegt: Seit 2015 ist der Kurs um 33.500 Prozent gestiegen – aus 1.000 US-Dollar wären heute 336.000 US-Dollar geworden. Allein in diesem Jahr legte die Aktie bereits 22 Prozent zu, nachdem sie 2023 (+239 Prozent) und 2024 (+171Prozent) bereits explodiert war.
Bevor Nvidia zum Aushängeschild der KI-Revolution wurde, profitierte der Konzern bereits vom Gaming-Boom und dem Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin – beide Branchen benötigen Hochleistungs-Grafikkarten. Doch seit dem Durchbruch von ChatGPT im Herbst 2022 ist die Nachfrage nach Nvidias KI-Chips explodiert. Während sich Microsofts Börsenwert in drei Jahren verdoppelte, hat sich Nvidias Wert verzehnfacht.
MK