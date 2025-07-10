Nvidia: Börsenwert beträgt 4 Billionen US-Dollar

Mit dem Rekordwert festigt Nvidia seine Spitzenposition vor den Tech-Riesen Microsoft (3,75 Billionen US-Dollar) und Apple (3,1 Billionen US-Dollar). Während Microsoft mit einem neuen Allzeithoch von knapp 507 US-Dollar pro Aktie glänzt, hat Nvidia in den vergangenen Jahren eine beispiellose Rally hingelegt: Seit 2015 ist der Kurs um 33.500 Prozent gestiegen – aus 1.000 US-Dollar wären heute 336.000 US-Dollar geworden. Allein in diesem Jahr legte die Aktie bereits 22 Prozent zu, nachdem sie 2023 (+239 Prozent) und 2024 (+171Prozent) bereits explodiert war.