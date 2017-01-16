Nur 84% akzeptieren Trump als legitimen Präsidenten

Der Wahlkampf 2016 war durch einen negativen Ton geprägt. Ein Großteil der Kampagne und der Diskussionen in den Präsidentschaftsdebatten konzentrierte sich auf persönliche Angriffe. Amerikaner bewerteten die Kampagne negativer als alle in den letzten Jahrzehnten. Trotzdem sagt die Mehrheit (58%), dass der Wahlprozess 2016 keinen dauerhaften Schaden an den USA verursacht hat, obwohl 38% das Gegenteil behaupten. Bei den Clinton Wählern ist die Stimmung um einiges negativer. 60% von ihnen gehen davon aus, dass ein dauerhafter Schaden im Land angerichtet wurde.