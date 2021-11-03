NRW versteigert beschlagnahmte Bitcoins hochpreisig

Erstmals in der Geschichte bietet die deutsche Justiz in einer Auktion beschlagnahmte Bitcoins aus kriminellen Geschäften an. Und die sind offenbar sehr beliebt. Denn schon kurz nach Beginn der ersten Auktion lagen die Gebote über dem aktuellen Marktwert der Kryptowährung. Aktuell kosten 0,1 Bitcoin regulär rund 5.400 Euro. Die Gebote auf der Seite »justiz-auktion.de« liegen teilweise bei über 7.000 Euro. Verwunderte Auktionsteilnehmer, die öffentlich auf der Seite erklären, sie würden gerne den Preis verstehen, erhalten die Antwort »Die vielfältigen Beweggründe zu den einzelnen Geboten entziehen sich zwangsläufig unserer Kenntnis als Anbieter der Auktion«.