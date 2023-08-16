Norwegischer Staatsfonds erwirtschaftet Gewinn von 130 Milliarden Euro

Der norwegische Staatsfonds hat in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Gewinn von rund 130 Milliarden Euro erzielt. Dies entspricht einer Rendite von zehn Prozent, insgesamt hat der Fonds damit Stand Ende Juni einen Wert von 1,3 Billionen Euro, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform der »tagesschau«. Gestärkte Aktienmärkte und Hochtechnologiewerte sind demnach die Gründe für den hohen Zuwachs: Sie erwirtschafteten eine Rendite mit einem Spitzenwert von 38,6 Prozent. „Der Sektor profitierte von der starken Nachfrage nach neuen Lösungen für Künstliche Intelligenz seitens der größten Internet- und Softwareunternehmen und ihrer Halbleiterlieferanten“, heißt es in einer Mitteilung des Fonds.