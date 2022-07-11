Nord Stream 1: Droht nach Wartung der endgültige Lieferstopp?

Die Frage, ob die Gaslieferungen nach erfolgter Wartung wieder aufgenommen werden, war maßgeblich durch die Äußerungen des Bundesnetzagentur-Präsidenten Klaus Müller aufgeworfen worden und hat für viel Diskussionsstoff gesorgt. Müller hatte Anfang Juli davor gewarnt, dass es nach der Wartung einen vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen geben könnte, und an die Bevölkerung appelliert, schon jetzt Energie zu sparen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nannte einen dauerhaften Stopp der Gaslieferungen gegenüber »Deutschlandfunk« ein »politisches Albtraum-Szenario«. Er verwies ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz darauf, dass in einem solchen Fall die Bereitschaft bestehe, den in Düsseldorf ansässigen Gasimporteur Uniper mit Staatshilfen zu unterstützen. Sollte es zu einem Wegfall des Gastransfers kommen, sehe europäisches Recht zudem »als Allerletztes« die Möglichkeit eines Eingriffs in Privathaushalte, Krankenhäuser sowie weitere kritische Infrastruktur vor. »Wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten«, sagte der Minister.