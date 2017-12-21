Nobelpreisträger erwartet Absturz wie im Comic

Die Gefahr einer Bitcoin-Blase sei kaum zu übersehen. Genau wie die Immobilienblase sei die Bitcoin-Blase aber viel offensichtlicher. Der Unterschied ist nur, dass sich Bitcoin-Kurse nicht auf wirklich existierende Werte beziehen. Krugman zieht dabei einen Vergleich zu Comics. Er erwartet bei Bitcoin den „Wylie Coyote“-Moment. Das ist, wenn die Figur über die Klippe rennt, in der Luft stehen bleibt und dann nach unten schaut. Anschließend merkt er, dass nichts mehr unter ihm ist.