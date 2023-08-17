Neymar, Neom, Nintendo: Die Großoffensive des Saudi-Staatsfonds

Damit dies gelingt, arbeitet Saudi-Arabien an seiner internationalen Wahrnehmung, konkret an einer höheren Sichtbarkeit und einer besseren Reputation. Letztere ist durch wiederholt schwere Menschenrechtsverletzungen stark beschädigt. Wie Qatar setzt das Königreich nun also auf Sport, vor allem auf Fußball, um sein Image aufzupolieren. So hat der PIF 2021 den Premier League-Club Newcastle United gekauft und schnell vom unteren Tabellendrittel in die Champions League geführt. Doch anders als die anderen Golfstaaten geht Saudi-Arabien mit seinem PIF noch weiter und investiert nicht nur in einen ausländischen Verein, sondern jetzt auch intensiv in die eigene Liga. Im Juni hat der Staatsfonds je 75 Prozent von gleich vier Clubs der Saudi Pro League erworben: Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Ahli. Das finanziell breite Kreuz des PIF erklärt das aufsehenerregende Transfer-Feuerwerk in diesem Jahr.