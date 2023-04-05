Neues Forbes-Ranking: Bernard Arnault reichster Mensch

Elon Musk, die Nummer 1 aus 2022, ist mit einem Vermögen von 180 Milliarden Dollar auf den zweiten Platz abgerutscht. Kein Wunder, denn die Aktien seines Elektroauto-Herstellers Tesla haben fast 50 Prozent an Wert verloren seit April 2022. Damals hat Musk die Bombe platzen lassen, dass er für 44 Milliarden Dollar Twitter übernehmen wird. Diese Nachricht ließ Investoren befürchten, der ohnehin viel beschäftigte Tesla-CEO würde einen weiteren Chefposten übernehmen und deswegen seine Arbeit für den Autoriesen vernachlässigen. Außerdem hat Anleger besorgt, dass Elon Musk Tesla-Anteile im Wert von 23 Milliarden Dollar verkauft hat, um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes zu finanzieren. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass der exzentrische Milliardär 39 Milliarden Dollar verloren hat im Vergleich zum Vorjahr.