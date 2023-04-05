Neues Forbes-Ranking: Bernard Arnault reichster Mensch

Mit geschätzten 211 Milliarden Dollar führt Bernard Arnault als erster Franzose das jährlich erscheinende Reichen-Ranking des renommierten Magazins Forbes an. Er profitiert davon, dass starke Verkaufs- und Gewinnzahlen die Aktien seines Luxusgüter-Konzerns LVMH in ungeahnte Höhen katapultiert haben. So ist der Kurs im Verlauf des vergangenen Jahres um 18 Prozent gestiegen und hat Arnault damit um spektakuläre 53 Milliarden Dollar bereichert. Hierbei handelt es sich um das größte Plus aller Milliardäre. In der Echtzeit-Rangliste am 6. April führt Forbes den LVMH-CEO sogar mit 226,9 Milliarden Dollar.
Elon Musk, die Nummer 1 aus 2022, ist mit einem Vermögen von 180 Milliarden Dollar auf den zweiten Platz abgerutscht. Kein Wunder, denn die Aktien seines Elektroauto-Herstellers Tesla haben fast 50 Prozent an Wert verloren seit April 2022. Damals hat Musk die Bombe platzen lassen, dass er für 44 Milliarden Dollar Twitter übernehmen wird. Diese Nachricht ließ Investoren befürchten, der ohnehin viel beschäftigte Tesla-CEO würde einen weiteren Chefposten übernehmen und deswegen seine Arbeit für den Autoriesen vernachlässigen. Außerdem hat Anleger besorgt, dass Elon Musk Tesla-Anteile im Wert von 23 Milliarden Dollar verkauft hat, um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes zu finanzieren. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass der exzentrische Milliardär 39 Milliarden Dollar verloren hat im Vergleich zum Vorjahr.
Nur einer hat mit einem Minus von 57 Milliarden Dollar noch mehr an Reichtum eingebüßt: Amazon-Gründer Jeff Bezos. Das liegt hauptsächlich am tiefen Fall der Amazon-Aktie um 38 Prozent. Dennoch schafft es Bezos auf Rang drei der Liste mit 114 Milliarden Dollar. Auf den Plätzen vier und fünf – sogar fast gleichauf – folgen Oracle-Co-Gründer Larry Ellison mit 107 Milliarden und Investment-Legende Warren Buffett mit 106 Milliarden Dollar. Auch die restlichen Plätze der Top Ten werden ausschließlich von Männern belegt, sieben davon kommen aus den USA. Der jüngste der vorderen 10 ist Elon Musk mit 51 Jahren, der älteste Warren Buffett im Alter von 92 Jahren.
Als reichste Frau der Welt führt Forbes Françoise Bettencourt Meyers, die Enkelin des L’Oréal-Gründers. Mit 80,5 Milliarden Dollar liegt sie auf Platz elf. Anders als sie sind 69 Prozent der Milliardäre weltweit allerdings nicht durch Erbschaft zu ihrem Reichtum gekommen, sondern »self-made« mit ihren selbst gegründeten Unternehmen, eigenen Investments oder ähnlichem.
SH