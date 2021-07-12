Neuer Riesendiamant in Botsuana gefunden

Arbeiter der Karowe-Mine haben Ende Juni in Botsuana einen bemerkenswert großen Edelstein entdeckt. Mit seinen 1.174 Karat gehöre dieser zu den größten Diamanten der Welt, sagte Naseem Lahri, Geschäftsführerin der kanadischen Firma Lucara Diamond, am Mittwoch in Botsuanas Hauptstadt Gaborone. „Hiermit wird Geschichte geschrieben, für uns und auch für Botsuana“, so Lahri. Dem Kabinett und Botsuanas Präsidenten Mokgweetsi Masisi wurde der Edelstein erst am Mittwoch während einer Zeremonie präsentiert. Seinen letztendlichen Wert erhält ein Diamant erst durch den Schliff. Laut einer Schätzung des »swr«-Autors Björn Widmann könnte sich der künftige Wert auf etwa 130 Millionen Euro belaufen, dies sind umgerechnet etwa 157 Millionen US-Dollar. Dem Vergleich liegt eine im Oktober des letzten Jahres in Hong-Kong getätigte Auktion zugrunde, bei der ein Diamant mit 102 Karat, einem Zehntel des Gewichts des jüngsten Fundes, für 15,7 Millionen US-Dollar versteigert worden war.
Ebenfalls im Juni war ein gefundener Rohdiamant mit einem Gewicht von 1.098 Karat durch die Firma Debswana der Welt präsentiert worden. Der größte jemals gefundene Rohdiamant, der »Cullinan-Diamant«, wurde 1905 mit einem Gewicht von 3.106 Karat in Südafrika entdeckt. Sein Wert belief sich auf etwa 400 Millionen US-Dollar bevor er zu kleineren Diamanten weiterverarbeitet wurde. Derzeit befinden sich Teile in den britischen Kronjuwelen. Der bislang zweitgrößte Diamantenfund mit Edelsteinqualität trägt den Namen »Lesedi La Rona«, zu deutsch »Unser Licht«, wog mit der Größe eines Tennisballs 1.109 Karat und wurde für 53 Millionen US-Dollar verkauft. Entdeckt wurde er 2015 auch in Botsuana, das in Afrika beim Diamantenabbau führend ist.