Neue Großfläche komplettiert Portfolio

Der Kaufpreis von 4.305 Euro pro Hektar liegt gut 75 Prozent unter dem westeuropäischen Niveau. „Schon heute übersteigt allein der Holzwert des neu erworbenen Forstes den Kaufpreis um mehr als das Dreifache“, sagt Florian Maack, Geschäftsführer des Nordcapital Emissionshauses. „Wir sehen steigende Preise für die Waldflächen. Das bestätigt unsere Prognosen zum Wertwachstum der Flächen, zeigt aber auch, dass sich das Investitionsfenster langsam schließt“, so Maack weiter.