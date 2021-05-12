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Nestlé schluckt US-Vitaminhersteller Bountiful

1 Min.

Von 
12.05.2021
Nestlé schluckt US-Vitaminhersteller Bountiful
©IMAGO / Future Image

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut seine Sparte um Nahrungsergänzungsmittel aus und kauft wie erwartet den US-Vitaminhersteller Bountiful. Der 5,75 Milliarden US-Dollar schwere Deal mit dem Finanzinvestor KKR solle im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen in der Schweiz mit. Dabei will Nestlé die Kernmarken Nature’s Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex und Puritan’s Pride ins eigene Portfolio übernehmen und in die Sparte Health Science integrieren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 hatte Bountiful nach Angaben von Nestlé einen Umsatz von 1,87 Milliarden Dollar eingefahren. Die Marge zum operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 18,3 Prozent.

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