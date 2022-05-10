Nachlass einer Modeikone: Sotheby’s erzielt 4,2 Millionen bei Lagerfeld-Auktion in Köln

Die Lagerfeld-Auktion war die erste Präsenzversteigerung am Kölner Standort des traditionsreichen Auktionshauses. Mit dem Umzug in das Palais Oppenheim, das seit September letzten Jahres das neue Zuhause von Sotheby’s und die neue Verkaufszentrale in Deutschland ist, wird Köln zum sechsten Verkaufsstandort von Sotheby’s in Europa – neben London, Paris, Genf, Zürich und Mailand.