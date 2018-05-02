Moneywell – Erste deutsche Crowdinvesting-Plattform für Sachwertinvestments jetzt online

Die seit Jahren historisch niedrigen Zinsen und Renditen an den Geld- und Kapitalmärkten bieten ein nahezu ideales Umfeld für Crowdinvesting-Angebote. Das sehen immer mehr private Anleger so, steigt doch die Nachfrage nach solchen Investmentmöglichkeiten spürbar. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland rund 200 Millionen Euro in Crowdinvesting-Plattformen investiert – im Vergleich zum Jahr 2016 mit 74 Millionen Euro fast eine Verdreifachung. Plausible Erklärung für dieses starke Wachstum: Vor allem bei konventionellen Geldanlagen ist Privatanlegern mit überschaubaren Budgets der Zugang zu renditestarken Investments verwehrt. Mal ist die Mindestanlage zu hoch, mal das Kapital zu lange gebunden. Bei Crowdinvesting-Projekten ist das Angebot bislang auf zwei Themen begrenzt: Immobilienprojekte und Start Ups.