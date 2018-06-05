Moneywell.de schließt erstes Crowdinvesting

Nürnberg/Hamburg 5. Juni 2018. Sein erstes Crowdinvesting-Angebot hat moneywell.de
termingerecht
am 31. Mai 2018 geschlossen. Das Nachrangdarlehen „Logistikzins“ investiert in den Kauf, die
Vermietung und den Verkauf von Containern und Wechselkoffern. Es hat eine Laufzeit von einem Jahr
und bietet einen Zins von 3,21 Prozent pro Jahr an, der vierteljährlich anteilig ausgezahlt wird. Ein
Nachfolgeprodukt ist in Vorbereitung. Wie bei allen Crowdinvesting-Plattformen liegt die Höchstgrenze
pro Anleger und Projekt bei 10.000 Euro. Ein Anleger in „Logistikzins“ hat sogar diesen Maximalbetrag
ausgeschöpft.