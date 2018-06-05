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Moneywell.de schließt erstes Crowdinvesting

1 Min.

Von 
05.06.2018
Nürnberg/Hamburg 5. Juni 2018. Sein erstes Crowdinvesting-Angebot hat moneywell.de termingerecht
am 31. Mai 2018 geschlossen. Das Nachrangdarlehen „Logistikzins“ investiert in den Kauf, die
Vermietung und den Verkauf von Containern und Wechselkoffern. Es hat eine Laufzeit von einem Jahr
und bietet einen Zins von 3,21 Prozent pro Jahr an, der vierteljährlich anteilig ausgezahlt wird. Ein
Nachfolgeprodukt ist in Vorbereitung. Wie bei allen Crowdinvesting-Plattformen liegt die Höchstgrenze
pro Anleger und Projekt bei 10.000 Euro. Ein Anleger in „Logistikzins“ hat sogar diesen Maximalbetrag
ausgeschöpft.

Über Moneywell

Moneywell ist Qualitätsführer bei Crowdinvesting-Plattform für Sachwertinvestments. Bereits mit
Beträgen ab 100 Euro können Privatpersonen in erfolgreiche deutsche Unternehmen und in lukrative
Sachwerte investieren und sich so attraktive Zinsen sichern. Bei Moneywell verbinden sich langjährige
Unternehmensführungserfahrung und Beratungskompetenz in den Bereichen Finanzierung,
Investitionsrechnung, Business-Planung und Unternehmensentwicklung. Sowohl interne
Teammitglieder als auch externe Partner verfügen über einen exzellenten Track-Record und über viele
Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Ein engmaschiges Netzwerk sichert einerseits den notwendigen
Wissensvorsprung und ermöglicht andererseits den permanenten Zugang zu attraktiven
Anlageprojekten.

Bild: Depositphotos.com/chungkin

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