Moneywell.de schließt erstes Crowdinvesting

Über Moneywell

Moneywell ist Qualitätsführer bei Crowdinvesting-Plattform für Sachwertinvestments. Bereits mit

Beträgen ab 100 Euro können Privatpersonen in erfolgreiche deutsche Unternehmen und in lukrative

Sachwerte investieren und sich so attraktive Zinsen sichern. Bei Moneywell verbinden sich langjährige

Unternehmensführungserfahrung und Beratungskompetenz in den Bereichen Finanzierung,

Investitionsrechnung, Business-Planung und Unternehmensentwicklung. Sowohl interne

Teammitglieder als auch externe Partner verfügen über einen exzellenten Track-Record und über viele

Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Ein engmaschiges Netzwerk sichert einerseits den notwendigen

Wissensvorsprung und ermöglicht andererseits den permanenten Zugang zu attraktiven

Anlageprojekten.