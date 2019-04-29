Mit dem Produktionsstopp des 500-Euro-Scheins soll Kriminalität eingedämmt werden

Das Internetportal faz.net berichtet, dass der 500-Euro-Schein lediglich einen Anteil von 2,3 Prozent am Geldkreislauf in der Eurozone gehabt habe und beruft sich auf Informationen des Bankenverbands. Der Europäischen Zentralbank zufolge sei die Banknote hauptsächlich von Kriminellen genutzt worden, um illegale Einkünfte zu verschleiern und Geld zu waschen. Im Umlauf seien noch 500 Millionen 500-Euro-Scheine mit einem Wert in Höhe von 256 Milliarden Euro.