Mieten steigen auf kritisches Niveau

Besonders dramatisch ist die Situation in den deutschen Großstädten. München führt mit Spitzenpreisen von 22,64 Euro pro Quadratmeter für Neubauwohnungen zwischen 60 und 80 Quadratmetern, gefolgt von Frankfurt am Main (19,62 Euro) und Berlin (18,29 Euro), heißt es in einem »wiwo«-Bericht. Der Mikrozensus 2022 verzeichnete bereits eine durchschnittliche Mietbelastungsquote von 28 Prozent bei Mieterhaushalten, wobei die durchschnittliche Bruttokaltmiete bei 600 Euro pro Monat lag. Die aktuelle Umfrage zeigt jedoch, dass viele Haushalte weit über diesem Durchschnitt liegen. Hauptursachen für diese Entwicklung sind die anhaltende Angebotsknappheit in Ballungsräumen, wo die Leerstandsquote teilweise nur bei einem Prozent liegt, sowie die stagnierenden Einkommen, die mit den steigenden Mieten nicht Schritt halten. Besonders betroffen sind Geringverdiener und Singles.