Michael Schumacher: Sotheby’s versteigert 2001-»Kronjuwel«

Der F2001 gilt als einer der dominantesten Formel-1-Wagen aller Zeiten. In der Saison 2001 fuhr Michael Schumacher mit diesem Boliden in 13 von 17 Rennen auf die Plätze eins oder zwei und gewann insgesamt neun Rennen. Am Ende sicherte sich der Kerpener seinen vierten Weltmeistertitel mit einem komfortablen Vorsprung von 58 Punkten auf McLaren-Pilot David Coulthard – bereits fünf Rennen vor Saisonende. Das zum Verkauf stehende Chassis 211 war jenes Fahrzeug, mit dem Schumacher in jenem Jahr unter anderem den prestigeträchtigen Großen Preis von Monaco gewann.