Michael Schumacher: Christie’s versteigert acht Uhren in Genf

Ein Modell stammt von der Manufaktur F.P. Journe mit einem Zifferblatt in Ferrari-Rot mit Symbolen seiner sieben Weltmeistertitel und wird auf einen Wert zwischen ein bis zwei Millionen Franken (etwa zwei Millionen Euro) geschätzt, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform »t-online«. Ein weiteres Modell ist ein Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, der auf 150.000 bis 250.000 Franken geschätzt wird. Eine Paul Newman Daytona-Uhr von Rolex ist auf mindestens 200.000 Franken taxiert. Etwas preiswerter sind fünf F.P .Journe-Uhren, die einzeln versteigert werden und deren Preis auf 5.000 Franken geschätzt wird.