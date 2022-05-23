Messe »Invest«: Die Nachfrage nach der Pause ist groß

Nach dreijähriger Pause ist die »Invest« auf dem Stuttgarter Messegelände als Präsenz-Veranstaltung zurückgekehrt. Mehr als 8.500 private und institutionelle Anleger besuchten am 20. und 21. Mai die Leitmesse für Finanzen und Geldanlage, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Rund 120 Unternehmen sollen die Bandbreite der Finanzprodukte präsentiert haben.
Die Veranstalter boten an zwei Messetagen 220 Vorträge mit einem Eröffnungspanel zum Thema »Schnelle Gewinne und wenig Geduld – wie tickt die neue Generation Aktie?«. Die Besucher konnten sich über Themen wie Kryptowährungen, Aktien und EFTs, Anleihen, Rohstoffe oder nachhaltige Geldanlagen informieren. Auf besonders großes Interesse stießen die Vorträge und Diskussionsrunden der Finanzblogger.
Mehr als 140 Frauen nahmen am zweiten Messetag, dem »Female Finance Day«, teil. Die Resonanz auf das speziell für Frauen ausgerichtete Programm war außerordentlich. Die begleitende Messe »Grünes Geld«, die mit 16 ausstellenden Unternehmen die Besucher rund um das Thema ethische und nachhaltige Geldanlage informierte, werteten die Organisatoren als vollen Erfolg.
Zusätzlich zu den Besuchern vor Ort nahmen rund 1.000 Teilnehmer das diesjährige digitale Angebot der Messe wahr: Die Veranstalter haben 15 Vorträge auf die digitale Plattform der Messe gestreamt. »Das große Interesse an der Messe hat sich bereits vorab angekündigt. Diese Nachfrage live bestätigt zu sehen, gibt uns als Veranstaltern nach der Pause ein positives Signal«, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Die nächste »Invest« findet am 17. und 18. März 2023 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.