Messe »Invest«: Die Nachfrage nach der Pause ist groß

Zusätzlich zu den Besuchern vor Ort nahmen rund 1.000 Teilnehmer das diesjährige digitale Angebot der Messe wahr: Die Veranstalter haben 15 Vorträge auf die digitale Plattform der Messe gestreamt. »Das große Interesse an der Messe hat sich bereits vorab angekündigt. Diese Nachfrage live bestätigt zu sehen, gibt uns als Veranstaltern nach der Pause ein positives Signal«, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Die nächste »Invest« findet am 17. und 18. März 2023 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.