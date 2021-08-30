Mega-Deal: Ronaldo spielt wieder für Manchester United

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo kehrt mit einem Zweijahresvertrag nach zwölf Jahren zu Manchester United zurück. Laut »Telegraph Sport« wird CR7 angeblich einen wöchentlichen Verdienst von mehr als 560.000 Pfund (etwa 652.943 Euro) einfahren. Bereits am Freitag gab der englische Fußballclub die Übernahme Ronaldos von Juventus Turin bekannt und ließ damit seine Aktien um 5,8 Prozent in die Höhe schnellen.
Bis zu 19,7 Millionen Pfund (knapp 23 Millionen Euro) soll der Deal wert sein, von denen Manchester United dem 36-jährigen Fußballprofi zunächst 12,85 Millionen Pfund (knapp 15 Millionen Euro) zahlt. Die restlichen 6,85 Millionen Pfund (knapp 8 Millionen Euro) folgen und sind abhängig von der Leistung des Spielers sowie des Clubs. Sein voraussichtlich erstes Spiel wird Ronaldo am 11. September gegen Newcastle bestreiten.