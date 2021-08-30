Mega-Deal: Ronaldo spielt wieder für Manchester United

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo kehrt mit einem Zweijahresvertrag nach zwölf Jahren zu Manchester United zurück. Laut »Telegraph Sport« wird CR7 angeblich einen wöchentlichen Verdienst von mehr als 560.000 Pfund (etwa 652.943 Euro) einfahren. Bereits am Freitag gab der englische Fußballclub die Übernahme Ronaldos von Juventus Turin bekannt und ließ damit seine Aktien um 5,8 Prozent in die Höhe schnellen.