Julien Backhaus veröffentlicht Buch über Erfolg

Die Ziele mögen zwar verschieden sein, unterm Strich wollen wir aber alle erfolgreich sein und uns erfolgreich fühlen. Dabei ist es essentiell, aus den Erfahrungen derer zu lernen, die es bereits geschafft haben und an dem Punkt sind, wo wir selbst gerne hinwollen.
Julien Backhaus und Michael Jagersbacher zeigen dem Leser, wie er aus den Erfahrungen erfolgreicher Menschen etwas lernen und davon profitieren kann. Bereits jetzt gilt das Buch für einige Experten zu einem der besten Erfolgsbücher der letzten 10 Jahre.
Bild: Oliver Reetz