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Julien Backhaus veröffentlicht Buch über Erfolg

2 Min.

Von 
15.10.2018

Die Ziele mögen zwar verschieden sein, unterm Strich wollen wir aber alle erfolgreich sein und uns erfolgreich fühlen. Dabei ist es essentiell, aus den Erfahrungen derer zu lernen, die es bereits geschafft haben und an dem Punkt sind, wo wir selbst gerne hinwollen.

Medienunternehmer und Verleger Julien Backhaus greift mit seinem neuen Buch „ERFOLG: Was Sie von den Super-Erfolgreichen lernen können“ dieses Thema auf und stellt zusammen mit Co-Autor Michael Jagersbacher ausgewählte Prominente vor, die jeweils für eine besondere Fähigkeit und damit für ein Erfolgsprinzip stehen. Die Erfolgsgeschichten von Persönlichkeiten wie Reinhold Messner, Eckart von Hirschhausen oder Wladimir Klitschko zeigen dabei beispielhaft, wie unterschiedlich die Wege zum Erfolg sein können. Die Prinzipien der Prominenten konnte Julien Backhaus aus seinen zahlreichen persönlichen Gesprächen sammeln und nun zu Papier bringen. Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, wie es Spitzensportler, Superreiche oder Showgrößen zu ihrem Aufstieg geschafft haben, dann finden Sie die Antworten auf jene Fragen in diesem Buch.
„Es sollte unser Ziel sein, in allen Bereichen zu wachsen. Und für dieses Ziel benötigen Sie Erfolgsprinzipien, die Sie in diesem Buch vorfinden.“

Julien Backhaus und Michael Jagersbacher zeigen dem Leser, wie er aus den Erfahrungen erfolgreicher Menschen etwas lernen und davon profitieren kann. Bereits jetzt gilt das Buch für einige Experten zu einem der besten Erfolgsbücher der letzten 10 Jahre.

Bild: Oliver Reetz

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