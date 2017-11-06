Massiver Gewinneinbruch bei Warren Buffett

Warren Buffett zählt zu den ganz großen Investorenlegenden der Welt. Seit mehr als 50 Jahren leitet der 87-Jährige mittlerweile seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway und hat sich damit ein Imperium aufgebaut. Ihm gehören mehr als 90 Konzerne. Zudem ist er beteiligt an Megaunternehmen wie Coca-Cola, Apple, Kraft Heinz und Goldman Sachs. Die Aktien sind seit Langem die teuersten der Welt. Ein Anteilsschein kostet aktuell rund 242.000 Euro.