Marlene Dumas: Rekordpreis für das Gemälde einer lebenden Künstlerin

Die südafrikanisch-niederländische Künstlerin Marlene Dumas hat ein markantes Zeichen für die wirtschaftliche Relevanz zeitgenössischer Kunst gesetzt: Ihr Gemälde »Miss January« (1997) wurde bei Christie’s New York für 13,6 Millionen US-Dollar versteigert – der höchste jemals bei einer Auktion erzielte Preis für eine lebende Künstlerin, teilt das Auktionshaus mit. Dieser Preis ist nicht nur ein Meilenstein in Dumas’ Karriere, sondern auch ein klares Signal an Investoren: Hochkarätige Kunstwerke sind längst mehr als Ausdruck ästhetischen Interesses – sie sind Kapitalwerte mit Renditepotenzial. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 2018, als Jenny Savilles »Propped« für 12,69 Millionen Dollar verkauft wurde.