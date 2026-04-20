Mark Mobius gestorben – Investmentlegende prägte globale Kapitalströme über Jahrzehnte

Seine Karriere ist eng mit dem Aufstieg der sogenannten Emerging Markets verbunden. Ab 1987 baute Mobius bei Franklin Templeton eine der weltweit ersten großen Investmentplattformen für Schwellenländer auf und verwaltete zeitweise mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Damit trug er maßgeblich dazu bei, Kapitalströme in Regionen wie Asien, Lateinamerika oder Osteuropa zu lenken und diese Märkte für institutionelle Investoren zu erschließen.