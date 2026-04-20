Mark Mobius gestorben – Investmentlegende prägte globale Kapitalströme über Jahrzehnte

Der US-amerikanische Investor Mark Mobius ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit ihm verliert die Finanzwelt eine der prägendsten Figuren im Bereich der Schwellenländer-Investments. Mobius galt als einer der ersten großen Kapitalverwalter, der systematisch in Märkte investierte, die lange als zu riskant oder unzugänglich galten.
Seine Karriere ist eng mit dem Aufstieg der sogenannten Emerging Markets verbunden. Ab 1987 baute Mobius bei Franklin Templeton eine der weltweit ersten großen Investmentplattformen für Schwellenländer auf und verwaltete zeitweise mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Damit trug er maßgeblich dazu bei, Kapitalströme in Regionen wie Asien, Lateinamerika oder Osteuropa zu lenken und diese Märkte für institutionelle Investoren zu erschließen.
Sein Ansatz unterschied sich deutlich von klassischen Investmentstrategien. Mobius setzte auf direkte Vor-Ort-Analysen und bereiste im Laufe seiner Karriere mehr als 112 Länder, um wirtschaftliche Entwicklungen aus erster Hand zu verstehen. Diese Herangehensweise machte ihn zu einer Ausnahmeerscheinung in der Branche und brachte ihm den Beinamen »Indiana Jones der Emerging Markets« ein.
Für Sachwerte-Anleger ist sein Wirken von besonderer Bedeutung, weil Mobius früh erkannte, dass reale wirtschaftliche Entwicklung und Kapitalmärkte eng miteinander verknüpft sind. Rohstoffreiche Länder, aufstrebende Industrienationen und infrastrukturelle Wachstumsregionen rückten durch seine Strategien stärker in den Fokus internationaler Investoren. Damit veränderte sich auch die Wahrnehmung von Risiko: Was zuvor als spekulativ galt, wurde zunehmend als eigenständige Anlageklasse etabliert.
Auch nach seinem Ausscheiden bei Franklin Templeton im Jahr 2018 blieb Mobius aktiv und gründete eigene Investmentgesellschaften, zuletzt mit Fokus auf Frontier- und Schwellenmärkte. Seine Einschätzungen zu globalen Kapitalströmen und geopolitischen Entwicklungen fanden bis zuletzt Beachtung in der Finanzwelt.
Der Tod von Mark Mobius markiert damit nicht nur das Ende einer außergewöhnlichen Investorenkarriere, sondern auch einen Einschnitt für eine Anlagephilosophie, die stark auf reale Wirtschaftsentwicklung und globale Diversifikation setzte. Sein Einfluss auf die Struktur internationaler Kapitalmärkte wirkt jedoch weit über seine Lebenszeit hinaus.
SK
Bildbeitrag: Mark Mobius