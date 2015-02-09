Marc Philipp Brandl – Reaktionen auf die Krise: Flottenausbau vs. Verschrottung

Wenn man diese Menge an neuen Schiffen für den Weltmarkt betrachtet stellt man sich die Frage, ob die Reedereien wirklich wissen was sie tun? Gibt es da nicht schon genügend Containerschiffe? Oder waren die Schiffe, aufgrund des fortgeschrittenen Baus, ohne immense Kosten für die Stornierung, nicht mehr ab bestellbar?