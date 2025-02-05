Luxusuhren: Preise bleiben stabil

»Im zweiten Halbjahr 2024 kam es am Sekundärmarkt für Luxusuhren zumindest zu einem kleinen Preisanstieg. Nun von einer Trendwende zu sprechen, wäre jedoch verfrüht«, warnt Balazs Ferenczi, Head of Content bei Chrono24. Der Uhrenexperte ergänzt: »Der leichte Preisanstieg im zweiten Halbjahr 2024 lässt sich vor allem auf externe Faktoren zurückführen: So hat etwa der jüngste Krypto-Boom nach der US-Präsidentschaftswahl die Nachfrage nach Luxusuhren vorübergehend angeheizt. Schon in der Vergangenheit zeigte sich, dass ein starker Krypto-Markt die Nachfrage nach Luxusuhren erheblich steigern kann. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich daraus ein langfristiger Trend entwickeln wird.«