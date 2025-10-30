Fünf weitere Festnahmen im Musée du Louvre-Juwelenraub

Die neuen Festnahmen erfolgten nach großflächigen Polizeiaktionen in Paris und der Region Seine-Saint-Denis. DNA-Spuren und Videomaterial führten zu den Verdächtigen; einer von ihnen wurde am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle beim Versuch zur Ausreise nach Algerien gestoppt. Trotz des Fortschritts in der Ermittlung blieb die Beute weiterhin verschwunden. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Schmuckstücke außerhalb des Landes befinden oder bereits zerlegt wurden.