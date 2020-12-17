Leonado DiCaprio investiert in deutsches Solar-Startup

Über Finanzierungsrunden und Kredite hat Enpal mittlerweile mehr als über 100 Millionen Euro eingesammelt von Investoren und Banken gesammelt. Das 2017 gegründete Startup bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Solaranlagen zu mieten. Darüber sollen Hausbesitzer günstiger an Ökostrom kommen als wenn sie sich eine eigene Anlage kaufen. Nach der 20 jährigen Laufzeit können die Module von den Mietern für einen Euro abgekauft werden.