Leitzins-Erhöhung der EZB: Die Entscheidung ist gefallen

Auch Verbraucher werden die Auswirkungen der Leitzins-Erhöhung aller Voraussicht nach bemerken: Vor allem Sparer könnten von der Zinswende profitieren, da durch diese die Negativzinsen bei Bankeinlagen entfallen. Es sei davon auszugehen, dass Banken diese Entlastung auch an ihre Kunden weitergeben würden, schrieb Svenja Moller am Donnerstag in der »Augsburger Allgemeine«. Anders stelle sich die Situation für Kreditnehmer dar: Denn durch die steigenden Zinsen werden sich auch die Kreditkostenerhöhen. Auch hier sei es wahrscheinlich, dass Banken die Auswirkungen der Leitzins-Erhöhung an die Verbraucher weitergeben, ist in der »Augsburger Allgemeine« zu lesen.