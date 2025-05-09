Landwirt entdeckt 150 Tonnen Gold

Der Fund weckt großes öffentliches und politisches Interesse, da die Rechte an Bodenschätzen in Frankreich – ähnlich wie in vielen anderen Ländern Europas – in der Regel dem Staat unterliegen. Ob und in welchem Umfang der Finder vom potenziellen Abbau profitieren kann, ist derzeit Gegenstand rechtlicher Prüfungen. In der Zwischenzeit wurde das Gebiet aus Sicherheitsgründen abgesichert.