Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt

Der Deutsche Aktienindex ist am Vormittag deutlicher unter Druck geraten. Nach einem ruhigen Handelsstart fiel das Kursbarometer um rund 130 Punkte oder gut ein Prozent auf 12.912 Punkte. Im weiteren Verlauf konnte sich der DAX allerdings wieder etwas erholen.
Als Grund für den plötzlichen Einbruch nennen Händler die Zuspitzung der Katalonien-Krise. Die spanische Regierung will die Region jetzt unter Zwangsverwaltung stellen. Zuvor hatte die katalonische Regierung ein Ultimatum verstreichen lassen und hält an seinen Unabhängigkeitsbestrebungen fest.
Auch der Euro geriet kurzzeitig unter Druck, konnte sich im Handelsverlauf allerdings wieder erholen. Im Gegenzug zog der Goldpreis innerhalb kurzer Zeit um rund 10 Dollar an und lag zuletzt bei 1285 US-Dollar.