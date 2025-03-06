Kunstsammlung Reuter wird bei Christie’s versteigert

Die wertvolle Kunstsammlung von Helga und Edzard Reuter soll am 28. Mai bei Christie’s Paris versteigert werden. Die Sammlung umfasst Werke der Gruppe Zero und der Op Art aus den 1960er und 1970er Jahren, zum Beispiel Yves Kleins »Planétaire Terre« (Schätzpreis: 600.000 bis 800.000 Euro) und ein »Concetto Speziale«, eines der berühmten Schlitzbilder des Italieners Lucio Fontana (Schätzpreis: 400.000 bis 600.000 Euro). In dem Konvolut sind zudem unter anderem drei Werke von Günther Uecker (jeweils geschätzt auf 80 000 bis 200 000 Euro). Erwartet wird ein Erlös von drei bis fünf Millionen Euro und soll der Helga und Edzard Reuter-Stiftung zugutekommen. Die von dem Ehepaar gegründete Stiftung setzt sich für die Förderung der Völkerfreundschaft und des Zusammenlebens ein.