Kunst-Investment: Ist Picasso passé?

Doch ausgerechnet jetzt, zu Picassos 50. Todestag am 8. April 2023, mehren sich die Anzeichen, dass der Markt kippen könnte. Ein Indikator dafür ist der schwindende Einfluss des Genies auf die Kreativen von heute. Der Kritiker Ben Luke hat Dutzende von ihnen interviewt für den Podcast »A Brush With…« und stellt fest, dass nur noch wenige Picasso als Inspiration nennen. Dieser Stimmungswandel fällt genau in eine Zeit, in der eine generelle Debatte an Fahrt aufnimmt: Dürfen wir noch den Künstler von seinem Privatleben trennen?